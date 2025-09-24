Інтерфакс-Україна
12:46 24.09.2025

Литва передасть Україні понад 200 трансформаторів до початку зими

Литовська державна AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні чергову партію обладнання для потреб енергетичного сектору.

“Згідно з угодою дарування, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності (...) Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону”, - повідомило Міністерство енергетики України в середу.

Транспортування обладнання буде здійснено через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською комісією (ECHO).

“Трансформатори критично необхідні нам для оперативного відновлення розподільчих електромереж, які постраждали від російських атак, а також для забезпечення стабільного електропостачання споживачів в умовах воєнного часу”, - зазначила міністр енергетики Світлана Гринчук, слова якої наведено в повідомленні.

Відомство пояснило, що для швидкого реагування на удари ворога та проведення оперативних ремонтів необхідно мати достатні запаси резервного обладнання. З цією метою Міненерго ініціювало створення Національного стратегічного резерву силових трансформаторів, для формування якого залучається, зокрема, і допомога міжнародних партнерів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна отримала з Литви 324 гуманітарні вантажі енергетичного обладнання загальною вагою 5247 тонн.

