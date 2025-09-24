У Донецькій області троє цивільних загинули, восьмеро зазнали поранень через ворожі обстріли минулої доби

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Троє цивільних загинули, ще восьмеро зазнали поранень у Донецькій області через масовані обстріли з боку російських окупантів, кількість яких досягла 24 протягом доби, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, загинули люди в Іллінівці та у Костянтинівці (двоє осіб), зафіксовано руйнування житлової забудови та інфраструктури.

У Покровському районі у Добропіллі пошкоджено 2 будинки. У Краматорському: у Лимані пошкоджено 2 будинки і 2 автобуси, зруйновано 11 дач; у Ямполі зруйновано 2 будинки і 5 господарчих будівель. В Оріхуватці Миколаївської громади пошкоджено будинок і автомобіль; у Рай-Олександрівці пошкоджено адмінбудівлю. У Слов’янську поранено людину, пошкоджено авто. У Краматорську пошкоджено 6 багатоповерхівок. В Іллінівці двоє людей поранені, пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 5 поранено, пошкоджено 7 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 крамниці, 3 автівки і мотоцикл.

У Бахмутському районі у Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Всього за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 313 людей, у тому числі 78 дітей.