Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 21 населеному пункту Запорізької області, загинули дві людини та 15 постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Дві людини загинули, п’ятнадцять - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногірську, Кам’янському, Лук’янівському, Білогір’ю, Успенівці та один ракетний удар нанесено по Запоріжжю.

Також 484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малу Токмачку та Чарівне, а 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки та Ольгівського.

Крім того, 199 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Червоної Криниці, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, та Чарівного.

Між тим, надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів соціальної та промислової інфраструктури.