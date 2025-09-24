Інтерфакс-Україна
Події
07:41 24.09.2025

Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих - Федоров

1 хв читати
Під ворожим обстрілом 21 населений пункт Запорізької області, дві жертви та 15 постраждалих - Федоров

Російські війська за добу здійснили майже 700 обстрілів по 21 населеному пункту Запорізької області, загинули дві людини та 15 постраждали, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 698 ударів по 21 населеному пункту Запорізької області. Дві людини загинули, п’ятнадцять - поранені внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Веселянці, Степногірську, Кам’янському, Лук’янівському, Білогір’ю, Успенівці та один ракетний удар нанесено по Запоріжжю.

Також 484 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Долинку, Малу Токмачку та Чарівне, а 3 обстріли з РСЗВ завдано по території Полтавки та Ольгівського.

Крім того, 199 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Червоної Криниці,  Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, та Чарівного.

Між тим, надійшло 105 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів соціальної та промислової інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:46 23.09.2025
Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

Окупанти завдали 13 ударів по Харкову, спалахнула пожежа

21:02 23.09.2025
Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

11:25 23.09.2025
Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

08:37 23.09.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

07:50 23.09.2025
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

07:09 23.09.2025
Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

18:56 22.09.2025
Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

09:51 22.09.2025
Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

09:14 22.09.2025
На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

08:05 22.09.2025
До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни – Зеленьский

США готові надати Україні конкретні системи ППО – Зеленський

Зеленський про зустріч з Трампом: це була добра та конструктивна зустріч

Трамп: відновлення кордонів, з яких почалася війна в Україні, цілком можливе, США продовжуватиме постачати зброю

ОСТАННЄ

Макрон висловив жаль з приводу смерті італійської кіноакторки Клаудії Кардинале

Глава Пентагону: Вторгнення Росії в повітряний простір НАТО є неприйнятним

Окупанти за добу втратили 970 осіб та 134 од. спецтехніки

Рубіо планує зустрітись з Лавровим на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Макрон на Генасамблеї ООН: Уся Європа стикається з дестабілізацією з боку РФ

24 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сенатор Грем: за допомогою європейської підтримки та американської зброї Україна може вигнати Росію

Новим начальником Служби військового капеланства ЗСУ призначено полковника Олександра Вовкотечу

Атака ворожих БпЛА спровокувала пожежу в Чугуєві, без постраждалих

Президент Латвії: НАТО має продемонструвати силу у відповідь на провокації РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА