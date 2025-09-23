Інтерфакс-Україна
21:02 23.09.2025

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

1 хв читати
Кількість постраждалих через атаку ворожих ударних безпілотників на Запоріжжя зросла до 15 осіб, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились", - написав він у телеграм-каналі у вівторок ввечері.

Раніше Федоров повідомляв про одного загиблого та 12 поранених.

Як повідомлялося, російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю у вівторок, пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.

 

Теги: #запорізька #обстріли

