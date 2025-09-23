Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом ситуацію на фронті, гарантії безпеки та кроки, які необхідні для наближення війни.

"Завдяки програмі PURL, завдяки вашій підтримці, ми отримали допомогу протягом останніх кількох місяців, наші військові деокупували 360 квадратних метрів, звичайно, ми хотіли б проводити обмін, і завдяки вашій підтримці, ми маємо цю можливість, ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з Трампом у вівторок.

Він наголосив на необхідності збільшення тиску і санкцій на РФ за підтримки США та ЄС. Окрім того, глава Української держави зазначив, що Україна підтримує ідею Трампа щодо того, як зупинити процес закупівлі російської нафти і газу з боку окремих європейських країн.

"Я мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини, я думаю, що їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею, я поки не впевнений про готовність, але я впевнений, що це буде", - додав Зеленський.