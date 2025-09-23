Інтерфакс-Україна
Події
20:38 23.09.2025

Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

1 хв читати
Зеленський – Трампу: Ми маємо непогані новини на полі бою

Президент України Володимир Зеленський планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом ситуацію на фронті, гарантії безпеки та кроки, які необхідні для наближення війни.

"Завдяки програмі PURL, завдяки вашій підтримці, ми отримали допомогу протягом останніх кількох місяців, наші військові деокупували 360 квадратних метрів, звичайно, ми хотіли б проводити обмін, і завдяки вашій підтримці, ми маємо цю можливість, ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну", - сказав Зеленський перед початком зустрічі з Трампом у вівторок.

Він наголосив на необхідності збільшення тиску і санкцій на РФ за підтримки США та ЄС. Окрім того, глава Української держави зазначив, що Україна підтримує ідею Трампа щодо того, як зупинити процес закупівлі російської нафти і газу з боку окремих європейських країн.

"Я мав розмову з прем'єр-міністром Словаччини, я думаю, що їм потрібні певні альтернативні шляхи, і тоді вони пристануть на ідею, я поки не впевнений про готовність, але я впевнений, що це буде", - додав Зеленський.

Теги: #розмова #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 23.09.2025
Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

20:54 23.09.2025
Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

20:53 23.09.2025
Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

20:04 23.09.2025
Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

Швейцарія готова прийняти зустріч Зеленського і Путіна – президент

19:12 23.09.2025
Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

Трамп впевнений, що його промова перед Генасамблеєю ООН була "тепло сприйнята"

19:02 23.09.2025
Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

19:00 23.09.2025
Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

Україна планує провести у Брюсселі наступний саміт щодо повернення українських дітей – Зеленський

17:58 23.09.2025
Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

17:49 23.09.2025
Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

17:20 23.09.2025
Глава МВС про підтримку США: особлива увага – захист енергетичних об'єктів

Глава МВС про підтримку США: особлива увага – захист енергетичних об'єктів

ВАЖЛИВЕ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Трамп: Російська економіка у жахливому стані, а Україна дуже добре справляється з тим, щоб зупинити велику армію РФ

Трамп: Думаю, що Орбан перестане купувати нафту, якщо я поговорю з ним

Трамп: Країни НАТО мають збивати російські літаки, якщо вони увійдуть у їх повітряний простір

ОСТАННЄ

Президентка Єврокомісії: До 2027 року Європа остаточно відмовиться від російського палива

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Науседа: Кордони України не є предметом переговорів

Президентка Єврокомісії оголосила про виділення близько 200 млн євро на забезпечення шкільного харчування в Україні

Трамп про готовність надати гарантії безпеки для України: Ще зарано відповідати на це питання

Кількість постраждалих від атаки ворожих БпЛА в Запоріжжі зросла до 15 осіб – ОВА

ЄСПЛ розгляне запит Верховного суду на висновок щодо права проживання колишньої монахині на території монастиря

Україна завершила дворічне перебування у складі Ради керуючих МАГАТЕ

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль щодо припинення вогню в Україні - Ердоган

Канада готова ще більше посилити санкції проти РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА