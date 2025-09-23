Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН планує критикувати організацію за її бездіяльність у завершенні воєн, зокрема й в Україні, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Думаю, одна з тем, якої президент повинен буде торкнутися і торкнеться (під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН - ред.), - це сама ООН. Питання в тому, навіщо нам усе ще потрібна ООН? У неї величезний потенціал. Це організація, яка може робити великі й важливі справи у світі, але зараз вона цього не робить", - зазначив Рубіо в ефірі Fox News.

Він нагадав, що війна Росії проти України триває, а ООН "жодної ролі не відіграє".

Як зазначає Fox News у соціальній мережі Х, наводячи висловлювання Рубіо, держсекретар очікує, що Трамп сьогодні назве ООН "безпорадною". "Президент має намір поставити перед ООН завдання знайти своє призначення, сенс і корисність як організації". "Тому що, схоже, він не справляється зі своїм завданням, а ось витрачати гроші він вміє досить добре".