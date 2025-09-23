Інтерфакс-Україна
Події
16:43 23.09.2025

Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

1 хв читати
Трамп на Генасамблеї розкритикує ООН за бездіяльність щодо війни в Україні - Рубіо

Президент США Дональд Трамп під час свого виступу на Генасамблеї ООН планує критикувати організацію за її бездіяльність у завершенні воєн, зокрема й в Україні, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

"Думаю, одна з тем, якої президент повинен буде торкнутися і торкнеться (під час виступу на засіданні Генасамблеї ООН - ред.), - це сама ООН. Питання в тому, навіщо нам усе ще потрібна ООН? У неї величезний потенціал. Це організація, яка може робити великі й важливі справи у світі, але зараз вона цього не робить", - зазначив Рубіо в ефірі Fox News.

Він нагадав, що війна Росії проти України триває, а ООН "жодної ролі не відіграє".

Як зазначає Fox News у соціальній мережі Х, наводячи висловлювання Рубіо, держсекретар очікує, що Трамп сьогодні назве ООН "безпорадною". "Президент має намір поставити перед ООН завдання знайти своє призначення, сенс і корисність як організації". "Тому що, схоже, він не справляється зі своїм завданням, а ось витрачати гроші він вміє досить добре".

Теги: #оон #рубіо #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:04 23.09.2025
Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

17:54 23.09.2025
Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

17:46 23.09.2025
Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

16:27 23.09.2025
Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

Рубіо закликав європейські країни докласти більше зусиль для протидії Росії – ЗМІ

15:14 23.09.2025
Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

02:48 23.09.2025
Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

21:11 22.09.2025
Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

20:10 22.09.2025
Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

Сибіга на Радбезі ООН: Європа не воює з Росією, але Росія воює з Європою

15:24 22.09.2025
Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

Комісія ООН: поведінку російських збройних сил можна кваліфікувати як злочин проти людяності у вигляді вимушеного переміщення населення

20:47 20.09.2025
Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

Єрмак і Рубіо обговорили підготовку безпекових гарантій для України напередодні зустрічі лідерів

ВАЖЛИВЕ

Трамп: російська війна проти України не дає Росії "гарного вигляду"

Трамп: ЄС має припинити всі закупівлі енергетичних ресурсів з Росії

Трамп: якщо Росія не буде готова укласти угоду про припинення війни, то США повністю готові запровадити пакет потужних тарифів

Білецький: ми можемо вести цю війну ефективно й довести її до патової ситуації для росіян

СБС завдали вночі удару по двом ЛВДС у Брянській та Самарській областях РФ

ОСТАННЄ

На Дніпропетровщині продовжується евакуація громад Синельниківщини, в першу чергу дітей та людей з інвалідністю – ОВА

Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

Зеленський узяв участь у відкритті 80-ої Генасамблеї ООН

Оновлення стандартів вищої освіти за спеціальністю публічне управління та адміністрування планується у 2026р - голова НАДС

Президент Бразилії: військового вирішення ситуації в Україні не буде, зустріч на Алясці дала надію на переговорний шлях врегулювання

Київський апеляційний суд залишив Магамедрасулова під вартою - ЦПК

Ворожий обстріл пошкодив відділення "Укрпошти" в Татарбунарах

Глава МВС про підтримку США: особлива увага – захист енергетичних об'єктів

В Запоріжжі вже 12 постраждалих від атаки ворожих БпЛА – ОВА

Військові розвідники підірвали міст на Бєлгородщині, що використовувався окупаційними силами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА