15:30 23.09.2025

Мирний житель Запоріжжя загинув під час ударів по місту – обладміністрація

Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про одного загиблого внаслідок російських ударів по місту у вівторок.

"Одна людина загинула, двоє поранено. 43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості", - написав Федоров в Телеграм у вівторок.

Як повідомлялося, російські війська завдали п'ять ударів по Запоріжжю у вівторок, було пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби.

Раніше Федоров повідомляв лише про двох поранених, не уточнюючи їх стан.

