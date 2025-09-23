Інтерфакс-Україна
Події
15:14 23.09.2025

Зеленський порозумівся з Трампом і переконає його в необхідності відповісти на дії РФ, переконаний Яценюк

3 хв читати
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Засновник і голова Київського безпекового форуму (КБФ), прем’єр-міністр України у 2014-16 роках Арсеній Яценюк очікує, що президент України Володимир Зеленський зможе донести до президента США Дональда Трампа під час зустрічі в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН сигнал про необхідність спільно відповісти на дії РФ, щоб не бути приниженим диктаторами світу.

"Мені здається, що вони (Зеленський і Трамп – ІФ-У) порозумілися. Відносини між Трампом і Зеленським кращі, ніж очікував Путін", - сказав Яценюк в інтерв'ю France24.

"Я вірю, що президент Зеленський надішле дуже чіткий сигнал президенту Трампу: "За вами стежить увесь світ, пане президенте. У вас достатньо сили. Ви дуже сильний. Ви сміливий. Але чи ви готові діяти? Так вас оцінить історія. Ми покладаємось на вас, пане президенте. Ми віримо, що ви захистите суверенну й незалежну Україну разом із нашими західними союзниками. Інакше вас принизять диктатори. І Путін — не єдиний. Це цілий альянс, нова ось зла під патронатом Китаю", додав він.

Ексголова українського уряду вважає, що Трамп очікував отримати якісь поступки під час зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці, "але Путін його переграв". "Тепер настав час діяти й для нього зробити розворот проти Росії. Але ще раз: почекаймо і подивимось. Це якраз у стилі Трампа — "подивимось, що буде"… Трамп залежить від політичної еліти та від своїх виборців. Переважна більшість американців рішуче виступає проти Росії. Переважна більшість американців вважає, що Росія — це загроза нацбезпеці США. Це працює на нашу користь, бо збільшує ймовірність правильного рішення президента Трампа… Але Путін уважно стежить: чи ці слова перетворяться на дії. Наразі — ні. Але відкладати рішення не можна. Інакше це буде катастрофа для США та Білого дому", - сказав Яценюк.

Він переконаний, що якщо США хочуть очолити світ, вони мусять діяти, і вірить, "що президент Трамп діятиме".

Коментуючи вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі і літаків у повітряний простір Естонії, експрем'єр висловив переконання, що Путін таким чином проводить "тест на нюх": чи готові західні союзники реально виконати свої зобов’язання за статтею 5 північноатлантичного договору. "І станом на зараз реакція не така, як усі очікували", - відзначив Яценюк.

За його словами, якби під час холодної війни радянські літаки порушили повітряний простір держав-членів НАТО, вони були б збиті. "Путін розуміє лише мову дій, а не порожніх слів. А зараз у нас повно красивих заяв, чудових повідомлень, але потрібні дії — рішучі й сильні. Те саме відбувається й з Україною. Потрібна дуже тверда рішучість і дуже сильні дії проти путінської війни в Україні", - наголосив експрем'єр.

Він відзначив, що здатність НАТО до рішучих дій залежить від США. "Путін намагається грати на Трампі, це очевидно. Але я все ж вірю, що Трамп ніколи не дозволить Путіну його принизити. Трамп доволі непередбачуваний, адже багато хто навіть не міг уявити, що він завдасть ракетного удару по Ірану. Але це сталося. Тож ця авантюра, яку Путін розпочав проти Заходу, і ті провокації, які він запустив, можуть мати дуже погані й фатальні наслідки для Росії", - вважає Яценюк.

Експрем'єр назвав Зеленського "президентом воєнного часу", який дуже змінився за час свого президентства. "Він повністю усвідомлює історичний момент і те, що історія лежить на його плечах", - переконаний Яценюк.

Теги: #трамп #кбф #зеленський #яценюк

