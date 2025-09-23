Двоє цивільних постраждали на Сумщині через ворожу дронову атаку

Окупанти завдали дронового удару по Середина-Будській громаді, двоє цивільних зазнали поранень, повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двоє цивільних постраждали від ворожого удару у Середина-Будській громаді. Зранку росіяни атакували місто дроном. Поранення отримали двоє чоловіків 45 та 49 років. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.