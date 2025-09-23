Інтерфакс-Україна
11:25 23.09.2025

Три людини загинули, 13 – зазнали поранень через російські обстріли Донеччини у понеділок

Національна поліція за підсумками понеділка, 22 вересня, зафіксувала 2 355 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, під вогнем перебували 14 населених пунктів, через що загинули троє цивільних, ще 13 зазнали поранень, повідомила пресслужба поліції.

"Під вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Олексієво-Дружківка, Райгородок, села Бересток, Брусівка, Дмитрівка, Маяки, Прилісне, Сергіївка, Спасько-Михайлівка. Руйнувань зазнали 90 цивільних об’єктів, з них 60 житлових будинків", - йдеться у повідомленні поліції на сайті у вівторок.

Повідомляється, що по Костянтинівці росіяни завдали 14 ударів, з них 8 бомбових – загинула цивільна особу та ще троє зазнали поранень. Пошкоджено 23 багатоквартирних і  6 приватних будинків, будівлю моргу, кафе, заклад освіти, цивільне авто.

На Білозерське ворог скинув дві бомби "КАБ- 250" – загинули двоє мирних жителів, знищено автомобіль. Дружківку війська РФ атакували вночі бомбою "КАБ-250" – двоє людей зазнали поранень, пошкоджено три багатоквартирних будинки й 7 цивільних авто. Шість обстрілів витримала Олексієво-Дружківка – є поранений, пошкоджено 12 приватних осель і 2 автомобілі.

Троє поранених – у Дмитрівці Краматорського району, де ворожий БпЛА "Ланцет-3" поцілив в автомобіль, також пошкоджено приватний будинок. У Сергіївці Андріївської ТГ ударом FPV- дрону поранено двох людей, пошкоджено автомобіль.

По Райгородку окупанти вдарили БпЛА "Ланцет" – травмовано двох цивільних, пошкоджено магазин і три транспортних засоби.

Краматорськ війська РФ обстріляли двома БпЛА "Герань-2" – руйнувань зазнали 15 приватних будинків, заклад освіти, цивільне авто. У Спасько-Михайлівці російський БпЛА "Гербера" пошкодив господарську споруду. Лиман російська армія накрила з РСЗВ "Ураган", пошкодила три господарські споруди. У Брусівці пошкоджено цивільне авто.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

