Безробітний з Хмельницького коригував ворожі атаки по аеродромах та енергооб’єктах

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала у Хмельницькому ще одного агента ФСБ – 31-річного безробітного, який наводив ракетно-дронові удари ворога по об’єктах військової та критичної інфраструктури у західному регіоні України.

В телеграм-каналі у вівторок СБУ повідомляє, що чоловіка було завербовано під час пошуку "швидкого заробітку".

За інформацією української спецслужби, одразу два співробітники ФСБ ставили фігуранту різні завдання.

"Один куратор вимагав виявити та передати ворогу геолокації аеродромів ЗСУ, інший російський спецслужбіст чекав від агента координати опорних електропідстанцій, які рашисти планували знищити, щоб знеструмити регіон", - йдеться в повідомленні.

Крім того, фігурант збирав координати муніципальних установ та підрозділів Нацполіції, а також намагався виявити приватні авто правоохоронців для їхнього, можливо, підриву в майбутньому.

Співробітники СБУ затримали агента "на гарячому", коли він знімав на відео місцеву електропідстанцію.

На місці події у фігуранта вилучено смартфон із доказами його листування з окупантами, а також фото та відео українських об’єктів, які агент збирався відправити до ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою.

Комплексні заходи проводили спільно зі співробітниками СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.