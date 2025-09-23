Інтерфакс-Україна
Події
08:37 23.09.2025

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області


Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок нічної атаки росіян по Одеській області, повідомила ДСНС України у телеграм каналі.

"Російські війська знову атакували Одещину. На жаль, загинула одна жінка,ще троє людей постраждали. Внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів", - сказано в повідомленні служби.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

