Інтерфакс-Україна
Події
07:50 23.09.2025

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

1 хв читати
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина постраждала внаслідок атак російських FPV-дронів й обстрілів в Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"Ворог продовжував тероризувати райони Дніпропетровщини. По Нікопольському застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Потерпали райцентр, Марганецька й Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець. Він отримує необхідну допомогу. Зайнявся приватний будинок. Загалом понівечені три оселі місцевих. По Кривому Рогу російські війська вдарили БпЛА. Пошкоджене підприємство. По Зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Через це виникла пожежа у будинку. Синельниківщина. Внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі. Горіли приватний будинок і господарська споруда, а ще фермерське господарство", - перелічив втрати Лисак у Телеграм.

 

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:37 23.09.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

07:09 23.09.2025
Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

18:56 22.09.2025
Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

Представники МАГАТЕ на минулому тижні майже щодня чули бойові дії або сирени тривоги на всіх п'яти АЕС України

09:51 22.09.2025
Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

09:14 22.09.2025
На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загинула, 5 постраждали

20:04 21.09.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

07:57 21.09.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

07:53 21.09.2025
Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

02:14 21.09.2025
Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

19:41 20.09.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

ВАЖЛИВЕ

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок російської атаки в Одеській області

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

Тіло загиблого внаслідок нічного бомбардування Запоріжжя дістали з-під завалів

Троє військовозобов'язаних втекли з Калуського ТЦК внаслідок нападу невідомих

ОСТАННЄ

Генштаб зафіксував впродовж доби 179 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 891 ворожу ціль

Окупанти втратили впродовж доби 1010 військовослужбовців

Укрзалізниця повідомляє про затримку рейсів через пошкодження ворожими обстрілами інфраструктури в Кіровоградській області

23 вересня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський обговорив з Келлогом ситуацію на фронті й закупівлю американської зброї

Зеленський обговорив розвиток церкви в Україні з Вселенським Патріархом

Зеленський обговорив використання російських активів з Гергієвою

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

Аеропорт в Осло закрито через нову фіксацію неопізнаного дрона в повітряному просторі - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА