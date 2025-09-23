Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів і дронових атак в Дніпропетровській області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Одна людина постраждала внаслідок атак російських FPV-дронів й обстрілів в Дніпропетровській області, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак в телеграм-каналі.

"Ворог продовжував тероризувати райони Дніпропетровщини. По Нікопольському застосовував FPV-дрони й важку артилерію. Потерпали райцентр, Марганецька й Покровська громади. Постраждав 19-річний хлопець. Він отримує необхідну допомогу. Зайнявся приватний будинок. Загалом понівечені три оселі місцевих. По Кривому Рогу російські війська вдарили БпЛА. Пошкоджене підприємство. По Зеленодольській громаді району здійснили артобстріл. Через це виникла пожежа у будинку. Синельниківщина. Внаслідок атаки безпілотниками виникли пожежі. Горіли приватний будинок і господарська споруда, а ще фермерське господарство", - перелічив втрати Лисак у Телеграм.