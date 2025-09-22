Інтерфакс-Україна
Події
21:46 22.09.2025

Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки

1 хв читати
Сибіга: Війна Росії довела, що всі енергетичні питання є питаннями безпеки
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у понеділок в штаб-квартирі ООН захід високого рівня "Енергетична стійкість та зелене відновлення в Україні", організований МЗС України спільно з Програмами розвитку ООН (ПРООН, UNDP).

"Наша боротьба за свободу не згасне перед обличчям російського енергетичного терору. Ми пережили три зими і готуємося до цього знову — завдяки нашим воїнам, героїчним енергетикам та міжнародній підтримці. На початок вересня Фонд енергетичної підтримки України отримав $1,5 млрд. Україна також отримала 25 000 тонн гуманітарної допомоги від 38 країн. Тільки ПРООН мобілізувала понад $1 млрд. Я подякував усім країнам та інвесторам за їхню підтримку", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що санкції проти енергетичного сектору Росії залишаються потужним важелем впливу.

"Санкції проти енергетичного сектору Росії залишаються потужним важелем впливу. Вони можуть допомогти змусити Росію припинити війну Для України зелений перехід є також питанням безпеки. Подальша інтеграція з енергомережею ЄС та розвиток відновлюваних джерел енергії є ключовими для довгострокової безпеки для нас і для Європи", - підсумував міністр.

 

Теги: #енергетика #мзс

