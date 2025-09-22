Інтерфакс-Україна
Події
21:11 22.09.2025

Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

1 хв читати
Глава МЗС Польщі: Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща буде збивати російськи ракети та літаки у своєму повітряному просторі.

У виступі на позачерговому засіданні Ради безпеки ООН, скликаному Естонією після вторгнення російських військових літаків в повітряний простір країни, Сікорський зазначив, що "Росія не здатна жити в мирі зі своїми сусідами", та наголосив на ролі, яку відіграла Росія сприянні виникненню воєнних конфліктів, зокрема Першої та Другої світових воєн та холодної війни, він звернувся до представників РФ: "Будь ласка, не починайте чергового".

"Я маю лише одне прохання до російського уряду: якщо чергова ракета або літак опиняться без дозволу в нашому повітряному просторі, навмисно чи випадково, і їх уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте потім сюди скаржитися. Ми попереджали", - заявив він.

 

Теги: #польща #оон #мзс

