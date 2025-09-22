Жоден дрон, який залетів у Польщу в ніч на 10 вересня, не загрожував населенню, заявив Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російські безпілотники, що порушили повітряний простір Польщі в ніч з 9 на 10 вересня, не становили загрози для населення, повідомляє Польська агенція преси (PAP).

"Ми дізнаємося, скільки безпілотників впало, тоді, коли всі вони будуть знайдені", – сказав Туск на брифінгу в Сєраковіце (Поморське воєводство) в понеділок, відповідаючи на запитання, чому досі невідомо, скільки дронів впало на польську територію в ніч на 10 вересня.

"Наразі немає підстав вважати, що якісь із цих знахідок становили загрозу. Поки що не було виявлено жодного випадку озброєного дрона, який міг би вибухнути або іншим чином завдати шкоди мешканцям чи їхньому майну", – запевнив він.

Прем'єр-міністр підкреслив, що пошук та ідентифікація безпілотників все ще триває.

Туск також відповідав на запитання про заяву президента Чехії Петра Павла, який припустив, що країни НАТО могли б збивати російські винищувачі, які порушують їхній повітряний простір. "Ми готові до будь-якого рішення, яке має на меті знищення об'єктів, що можуть становити для нас загрозу, наприклад російських винищувачів, якщо... вони, наприклад, будуть літати над нашими територіальними водами", – відповів голова польського уряду.

Як він підкреслив, у таких ситуаціях слід двічі подумати, перш ніж приймати рішення, яке може призвести до серйозної ескалації конфлікту. "У ситуаціях, які не до кінця зрозумілі – наприклад, нещодавній проліт російських винищувачів над платформою Petrobaltic. Але без порушення, адже це не наші територіальні води. Перш ніж ухвалювати рішення про дії, які можуть призвести до дуже гострої фази конфлікту, потрібно двічі подумати", – оцінив прем’єр.

Туск зазначив, що, аби прийняти рішення про можливе збиття російських винищувачів, він повинен бути впевнений, що Польща "не буде в цьому сама".

Як повідомлялося, від 19 до 23, російських безпілотників було виявлено під час порушення польського повітряного простору 10 вересня, їх збили переважно нідерландські бойові літаки F-35. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомляв про 19 порушень польського повітряного простору і що збиті були чотири російські дрони, радник з питань зовнішньої політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив про 21 російський дрон.