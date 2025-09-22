Інтерфакс-Україна
12:28 22.09.2025

УЧХ допомагає на місцях після російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) надає допомогу на місцях, постраждалих від російських повітряних атак у Запоріжжі та Сумах

"Запоріжжя. Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Запорізькій області працював на місці ліквідації наслідків атаки на Запоріжжя. Волонтери надали першу допомогу двом пораненим, надавали першу психологічну допомогу постраждалим та їхнім рідним", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

Крім того, волонтери спільно з рятувальниками ДСНС України деблокували тіло загиблого з-під завалів.

До реагування на російську атаку БпЛА по Сумах долучились волонтери загону швидкого реагування УЧХ у Сумській області. Вони оперативно прибули на місце обстрілу, де надавали першу допомогу постраждалому.

Наразі Сумська обласна організація УЧХ проводить видачу питної води, а також плит-OSB та тарпауліну мешканцям пошкоджених осель для тимчасового ремонту.

Волонтери Українського Червоного Хреста також надають психологічну допомогу та проводять інструктаж з мінної небезпеки, аби попередити й убезпечити людей від вибухонебезпечних знахідок.

Як повідомлялось, російська армія ранком понеділка завдала удару по Запоріжжю, скерувавши на місто щонайменше п’ять авіабомб. Внаслідок російської атаки три мирних жителі загинули. Пошкоджено 25 житлових будинків.

У Сумах внаслідок атаки російських БпЛА є поранена людина, пошкоджено промислові об’єкти та заклад освіти, у багатоквартирних будинках було пошкоджено вікна, балконні блоки та рами.

 

