Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Четверо мирних жителів міста Костянтинівка Донецької області загинули і ще вісім людей в області дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, 21 вересня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях — будинок і господарчу споруду; у Ямполі 2 людини поранені, пошкоджено авто. У Слов’янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку”, - написав Філашкін в Телеграм у понеділок вранці.

В місті Добропілля Покровського району внаслідок російських обстрілів було пошкоджено підприємство, а в Сіверську Бахмутського району було пошкоджено два будинки.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту в неділю було евакуйовано 124 людини, у тому числі вісім дітей, повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, в суботу, 20 вересня, росіяни 11 разів обстріляли населені пункти області, загинув один мирний житель Покровська. З лінії фронту було евакуйовано 212 людей, у тому числі 50 дітей.

У п’ятницю, 19 вересня, окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув житель Костянтинівки, п’ять людей в області дістали поранення. Було евакуйовано 622 людини, у тому числі 116 дітей.

В четвер, 18 вересня, було ворожі 43 обстріли, у Костянтинівці загинули п’ятеро людей, одна була поранена. З лінії фронту в той день було евакуйовано 353 людини, у тому числі 76 дітей.