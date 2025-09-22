Інтерфакс-Україна
Події
09:51 22.09.2025

Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих

2 хв читати
Окупанти 22 рази обстріляли міста і села Донецької області в неділю, в Костянтинівці 4 загиблих
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

Четверо мирних жителів міста Костянтинівка Донецької області загинули і ще вісім людей в області дістали поранення внаслідок обстрілів з боку російських окупантів протягом минулої доби, 21 вересня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

“Краматорський район. У Лимані зруйновано 2 будинки, у Рубцях — будинок і господарчу споруду; у Ямполі 2 людини поранені, пошкоджено авто. У Слов’янську пошкоджено будинок. У Краматорську пошкоджено будинок і адмінбудівлю. У Левадному Олександрівської громади пошкоджено склад. У Райському Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автівку. У Костянтинівці 4 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 9 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, крамницю, торговельний центр, господарчу споруду і автівку”, - написав Філашкін в Телеграм у понеділок вранці.

В місті Добропілля Покровського району внаслідок російських обстрілів було пошкоджено підприємство, а в Сіверську Бахмутського району було пошкоджено два будинки.

Всього за добу росіяни 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту в неділю було евакуйовано 124 людини, у тому числі вісім дітей, повідомив Філашкін.

Як повідомлялося, в суботу, 20 вересня, росіяни 11 разів обстріляли населені пункти області, загинув один мирний житель Покровська. З лінії фронту було евакуйовано 212 людей, у тому числі 50 дітей.

У п’ятницю, 19 вересня, окупанти 16 разів обстріляли населені пункти Донецької області, загинув житель Костянтинівки, п’ять людей в області дістали поранення. Було евакуйовано 622 людини, у тому числі 116 дітей.

В четвер, 18 вересня, було ворожі 43 обстріли, у Костянтинівці загинули п’ятеро людей, одна була поранена. З лінії фронту в той день було евакуйовано 353 людини, у тому числі 76 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:14 22.09.2025
На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загибла, 5 постраждали

На Харківщині через ворожі обстріли протягом минулої доби одна людина загибла, 5 постраждали

20:04 21.09.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

07:57 21.09.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

07:53 21.09.2025
Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

19:41 20.09.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

19:40 20.09.2025
Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

15:08 20.09.2025
УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

13:11 20.09.2025
Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

12:53 20.09.2025
Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

10:28 17.09.2025
У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

У Донецькій області через ворожі обстріли загинула цивільна особа, ще дев'ятеро зазнали поранень за добу

ВАЖЛИВЕ

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Присвячена історії Маріуполя вулична виставка відкрилась на Хрещатику

Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

В Запоріжжі пошкоджено 15 багатоповерхівок та 10 приватних будинків, відомо про трьох загиблих – Зеленський

Режисерка фільму "Малевич" Онищенко: Один із найголовніших меседжів цього кіно, що сьогоднішня війна не тільки Путіна

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях

ГУР знищило два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка"

Генштаб зафіксував впродовж доби 156 бойових зіткнень

До трьох збільшилась кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

У Запоріжжі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, під завалами може бути жінка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА