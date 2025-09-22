Інтерфакс-Україна
Події
08:58 22.09.2025

Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях


Збито 132 зі 141 ворожих БпЛА, є влучання у 7 локаціях
Фото: НГУ

Сили оборони в ніч на понеділок знешкодили 132 ворожих БпЛА з 141, що атакували Україну, зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 132 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом в ніч на 22 вересня (із 21.00 21 вересня) ворог атакував 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, близько 80 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Теги: #ппо #цілі #ліквідація

