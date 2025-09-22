Інтерфакс-Україна
07:52 22.09.2025

Окупанти за добу втратили 960 осіб та 118 од. спецтехніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 960окупантів, 1 танк, 1 бронемашину, 47 артсистем, 403 БПЛА, а також 118 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1102570 (+960) осіб, танків – 11194 (+1) од, бойових броньованих машин – 23282 (+1) од, артилерійських систем – 32999 (+47) од, РСЗВ – 1491 (+1) од, засоби ППО – 1218 (+0) од, літаків – 422 (+0) од, гелікоптерів – 344 (+3), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403), крилаті ракети – 3747 (+0), кораблі / катери – 28 (+0), підводні човни – 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118), спеціальна техніка – 3969 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

