У Запоріжжі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, під завалами може бути жінка

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі повністю зруйновано приватний житловий будинок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, попередньо під завалами може перебувати жінка: "Попередньо під завалами може перебувати жінка. На місці безперервно працюють рятувальники ДСНС. Роблять усе можливе, щоб знайти людину"