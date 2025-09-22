Інтерфакс-Україна
Події
07:33 22.09.2025

У Запоріжжі внаслідок атаки зруйновано приватний будинок, під завалами може бути жінка

1 хв читати
Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок ворожої атаки у Запоріжжі повністю зруйновано приватний житловий будинок, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, попередньо під завалами може перебувати жінка: "Попередньо під завалами може перебувати жінка. На місці безперервно працюють рятувальники ДСНС. Роблять усе можливе, щоб знайти людину"

 

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

