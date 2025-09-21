Інтерфакс-Україна
Події
20:04 21.09.2025

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

1 хв читати
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

Протягом дня агресор обстрілював населені пункти Дніпропетровщини, використовуючи дрони та артилерію, у Нікопольському районі під удар потрапили районний центр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

"Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, авто. Зачепило й газогін", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Також обстріли зазнала Маломихайлівська громада на Синельниківщині, де поранення отримала 76-річна жінка. "Понівечені дитсадок, гаражі та приватні оселі", – інформує він.

Надвечір безпілотники ворога діяли у Дніпровському та Павлоградському районах, де горіла суха трава.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:57 21.09.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

07:53 21.09.2025
Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

02:14 21.09.2025
Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

Для 80 тисяч мешканців Нікопольщини відновили водопостачання – Лисак

19:41 20.09.2025
Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

Російські БпЛА атакували Чугуїв, даних щодо постраждалих не надходило

19:40 20.09.2025
Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

Російські війська обстріляли Полтавщину, зафіксовані влучання по цивільній інфраструктурі

15:08 20.09.2025
УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

13:11 20.09.2025
Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

Шестеро людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині

12:53 20.09.2025
Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

08:59 20.09.2025
Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

07:42 20.09.2025
Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розраховуємо, що 19-й пакет санкцій Євросоюзу перекриє постачання компонентів РФ для зброї

Спецпідрозділ ГУР знищив три російські гелікоптери Мі-8 у Криму

Стубб: Гарантії безпеки для України означатимуть участь Європи у війні з РФ у разі нового нападу

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 78 од. спецтехніки

F16 збили левову частину ворожих ракет Х-101

ОСТАННЄ

Україна підтримала звернення Естонії щодо проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН

НАТО знову підняло винищувачі Eurofighter через російський літак-розвідник над Балтійським морем - ЗМІ

Уряд дозволив розгляд заявок до Державного земельного кадастру з неповним пакетом документів

Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання – Шмигаль

Австралія також визнала Державу Палестина - ЗМІ

Канада визнала Державу Палестина - ЗМІ

Велика Британія визнала Палестинську державу

Через ворожі удари суттєво пошкоджено котельню в Чугуєві

Радбез ООН скликає екстрене засідання у відповідь на зухвале порушення РФ повітряного простору Естонії

Пасажиропотік через кордон стабілізувався – Держприкордонслужба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА