У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині двоє людей поранено, пошкоджено інфраструктуру

Протягом дня агресор обстрілював населені пункти Дніпропетровщини, використовуючи дрони та артилерію, у Нікопольському районі під удар потрапили районний центр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади.

"Постраждав 68-річний чоловік. Він отримав медичну допомогу, відновлюватиметься амбулаторно. Пошкоджені інфраструктура, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, авто. Зачепило й газогін", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Також обстріли зазнала Маломихайлівська громада на Синельниківщині, де поранення отримала 76-річна жінка. "Понівечені дитсадок, гаражі та приватні оселі", – інформує він.

Надвечір безпілотники ворога діяли у Дніпровському та Павлоградському районах, де горіла суха трава.