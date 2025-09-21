Інтерфакс-Україна
УЧХ розпочав проєкт безпеки для дітей

Український Червоний Хрест (УЧХ) розпочав новий проєкт для дітей «Сесії в класах безпеки»  у трьох областях.

“З початком навчального року команда Українського Червоного Хреста розпочала реалізацію нового проєкту — «Сесії в класах безпеки». Його мета — формування культури безпечної поведінки в школах та розвиток відповідального ставлення до безпеки серед дітей і молоді”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці.

Проєкт реалізує команда відділу розвитку та зниження ризиків у надзвичайних ситуаціях УЧХ у партнерстві з Британським Червоним Хрестом у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях. 

Фахівці УЧХ вже провели перші інтерактивні заняття у школах. Учні дізналися, як правильно діяти під час повітряної тривоги, що робити у випадку пожежі, як поводитися біля водойм, чому важливо знати алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях.

В УЧХ переконані, що навички безпечної поведінки мають закладатися з дитинства. Адже чим раніше діти засвоюють прості правила — тим упевненіше вони почуватимуться у будь-яких обставинах.

 

 

