11:13 21.09.2025

Окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих - Прокудін

Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти обстрілюють Херсонщину, без постраждалих, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - написав він в телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Комишани, Благовіщенське, Білозерка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Інгулець, Понятівка, Микільське, Берислав, Зміївка, Томарине, Золота Балка, Милове, Качкарівка, Дудчани, Осокорівка, Костирка, Бургунка, Вірівка, Львове, Миколаївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Новорайськ, Червоний Маяк, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки. Також окупанти цілили по території сільгосппідприємства.

Теги: #прокудін #херсонщина #обстріл

