ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збила та подавила 33 ударних БпЛА, проте зафіксовані влучання 21 ворожих дронів на 8 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 вересня (із 20.00 20 вересня) противник атакував 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 30 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.