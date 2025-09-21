Інтерфакс-Україна
Події
11:03 21.09.2025

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях

ППО знешкодила вночі 33 з 54 ворожих дронів, зафіксовано влучання на 8 локаціях
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Українська протиповітряна оборона під час масованої комбінованої атаки минулої ночі збила та подавила 33 ударних БпЛА, проте зафіксовані влучання 21 ворожих дронів на 8 локаціях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Загалом у ніч на 21 вересня (із 20.00 20 вересня) противник атакував 54-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 30 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

