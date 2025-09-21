Російська атака шахедами по Дніпропетровщині спричинила пожежі

Російські війська атакували шахедами Дніпропетровську область в суботу, виникли пожежі, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Ввечері ворог атакував шахедами Криворіжжя – сам Кривий Ріг та Лозуватську громаду. Виникли пожежі, їх загасили", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, ворожі БпЛА влучили по Межівській та Покровській громадах Синельниківщини. Горіли приватний будинок, адмінбудівля і гаражі. Також зайнялося на території комунального підприємства. Всюди вогонь вгамували.

По Нікопольщині російська армія застосовувала FPV-дрони та артилерію. Потерпали Нікополь, Марганець і Покровська громада.

Між тим, за словами Лисака, захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 3 безпілотники.