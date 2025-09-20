Інтерфакс-Україна
Події
12:53 20.09.2025

Одна людина загинула, п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Донеччини

Фото: Нацполіція

У п’ятницю, 19 вересня, поліція зафіксувала 1977 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомляє Національна поліція України.

“За 19 вересня поліція зафіксувала 1977 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ, селище Ямпіль, село Криворіжжя. Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів, з них 22 житлових будинки. Костянтинівку росіяни атакували 9 разів бомбами, дронами та артилерією – вбили цивільну особу, ще трьох поранили. Пошкоджено 7 багатоквартирних і 2 приватних будинки, спорткомплекс, торговий павільйон, критичну інфраструктуру. Одна людина зазнала поранень у Покровську та одна – в Ямполі”, - йдеться у повідомленні поліції. 

Повідомляється, що у Краматорську внаслідок дронової атаки пошкоджено два приватних будинки. У Дружківці БпЛА “Герань-3” пошкодив два приватних будинки та підприємство.

На Криворіжжя Покровського району війська рф спрямували дві бомби “КАБ-250” і БпЛА “Герань-2” – пошкодили дев’ять приватних будинків.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

