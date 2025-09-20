Наслідки масованої повітряної атаки РФ зафіксовані у трьох районах Київської області

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Наслідки масованої повітряної атаки ворога зафіксовані у Бориспільському, Бучанському та Обухівському районах, є пошкодження житла, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник станом на 9:54 суботи.

“У Бориспільскому районі пошкоджено 4 приватні будинки, 10 гаражних боксів. У Бучанському районі унаслідок атаки знищено 5 автомобілів, ще 8 пошкоджено. Також вибито скління у багатоповерховому будинку. В Обухівському районі пошкоджено 5 приватних будинків та 2 автомобілі”, - повідомив він у Телеграмі.

Калашник додав, що вночі на рубежах області сили ППО перехопили 50 ворожих дронів.