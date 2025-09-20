Інтерфакс-Україна
Події
09:08 20.09.2025

Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

1 хв читати
Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області
Фото: Нацполіція

Одна людина загинула і вісім цивільних зазнали поранень через ворожі атаки по Чернігівській області, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна місцева мешканка. Мої співчуття рідним. Пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа”, - написав Чаус у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, увечері п’ятниці російські безпілотники вдарили по Чернігівському району. Поранень зазнали троє цивільних, які саме їхали автівкою - водій і дві пасажирки. На виклик виїхали працівники “екстренки” - був повторний удар. Поранень зазнали і троє медпрацівників. Всі шестеро - у лікарні. Пошкоджені автівки.

Через удар по прикордонному селу Семенівської громади - поранені 2 цивільних чоловіків - 56 і 62 роки.

Всього за минулу добу ворог завдав 42 удари по 20 населених пунктах Чернігівщини.

Теги: #атака_бпла_рф #чернігівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:26 20.09.2025
Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

Масована ракетно-дронова атака ворога зафіксована у трьох районах Київської області

16:31 19.09.2025
У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

У Києві продовжується ліквідація наслідків обстрілу, робота інтернет-мережі КП "Київпастранс" поступово відновлюється

16:25 19.09.2025
Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

Двох чоловіків поранено на Чернігівщині через атаку ворожих БпЛА

07:18 18.09.2025
Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

Через атаку ворожих дронів РФ на Київщині палають складські приміщення

08:05 16.09.2025
Ворог повторно атакував автостоянку ТЦ на Київщині, де працювали рятувальники

Ворог повторно атакував автостоянку ТЦ на Київщині, де працювали рятувальники

09:51 15.09.2025
На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

На Чернігівщині через цілеспрямований удар росіян травмовані чотири вогнеборці

17:35 13.09.2025
Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

Цивільний чоловік зазнав поранень через ворожу атаку в Чернігівській області

13:06 06.09.2025
На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

На Чернігівщині одна жінка загинула, ще одна поранена через удари ворожих дронів

09:35 05.09.2025
Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

Росіяни вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині

16:16 04.09.2025
Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

Удар РФ по місії Данської ради у справах біженців: дві людини загинули, ще троє поранені

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

Внаслідок масованої ракетної атаки ворога по Дніпру є влучання в житловий будинок - Філатов

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів нафтогалузі на території РФ

ППО знешкодила вночі 583 з 619 повітряних цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

Зеленський: Масовані повітряні удари – свідома стратегія Росії залякування цивільних

До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

Російський удар забрав життя місцевого мешканця на Хмельниччині

Генштаб зафіксував впродовж доби 165 бойових зіткнень

Сили безпілотних систем уразили за добу 907 ворожих цілей

Щонайменше одна людина загинула і 13 постраждали внаслідок масованої атаки ворога по Дніпру та області

Ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по Миколаєву

Внаслідок масованої ракетної атаки ворога по Дніпру є влучання в житловий будинок - Філатов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА