Одна людина загинула й 8 постраждали за добу внаслідок ворожих ударів у Чернігівській області

Фото: Нацполіція

Одна людина загинула і вісім цивільних зазнали поранень через ворожі атаки по Чернігівській області, повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Через атаку безпілотником у Ніжинському районі загинула 62-річна місцева мешканка. Мої співчуття рідним. Пошкоджений житловий будинок. Сталася пожежа”, - написав Чаус у телеграм-каналі.

За інформацією ОВА, увечері п’ятниці російські безпілотники вдарили по Чернігівському району. Поранень зазнали троє цивільних, які саме їхали автівкою - водій і дві пасажирки. На виклик виїхали працівники “екстренки” - був повторний удар. Поранень зазнали і троє медпрацівників. Всі шестеро - у лікарні. Пошкоджені автівки.

Через удар по прикордонному селу Семенівської громади - поранені 2 цивільних чоловіків - 56 і 62 роки.

Всього за минулу добу ворог завдав 42 удари по 20 населених пунктах Чернігівщини.