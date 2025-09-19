Сили оборони відбили з початку доби 124 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п'ятниці.

"Сьогодні російські війська завдали 55 авіаційних ударів, скинувши 98 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2032 дрони-камікадзе та здійснили 3475 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій.

