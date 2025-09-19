Зеленський: Порушення винищувачами РФ повітряного простору Естонії – системна кампанія проти ЄС і НАТО

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський заявив, що порушення російськими винищувачами повітряного простору Естонії не випадковість, а системна кампанія РФ проти Європи й НАТО. Про це Зеленський написав у офіційному телеграм-каналі у п'ятницю.

"Російські винищувачі знову порушили повітряний простір НАТО — цього разу в Естонії. Це неприпустимо. Російська дестабілізація розширюється на нові країни й напрямки. Вони використовують усі інструменти, від втручання в політичні процеси, як у Румунії та Молдові, до порушення повітряного простору, як у Польщі, Румунії, а тепер і в Естонії", - написав Зеленський, зазначивши, що інцидент в Естонії - не випадковий.

"Це системна російська кампанія проти Європи, проти НАТО, проти Заходу. І вона вимагає системної відповіді. Необхідні сильні дії — як спільні, так і з боку кожної окремої країни. Росія має відчувати дедалі більший біль від міжнародного тиску, насамперед через економіку, і найкраще це забезпечують санкції. Водночас мають зростати і втрати Росії у війні, чого можна досягти завдяки сильній українській армії", - заявив Зеленський у Телеграм.