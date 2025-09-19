Інтерфакс-Україна
Події
20:57 19.09.2025

Стефанішина обговорила з Келлогом українсько-американські ініціативи, зокрема угоду про дрони

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/

Посол України в США Ольга Стефанішина повідомила про проведення у пʼятницю зустрічі зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом.

"Розмовляли про підсумки його нещодавнього візиту до України та підготовку до 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня. Обговорили українсько-американські ініціативи, які зміцнять наше стратегічне партнерство, зокрема масштабну угоду щодо дронів, яку Україна запропонувала США", - написала вона у Facebook.

Посолка наголосила, що Україна прагне справедливого і тривалого миру, і послідовно підтримує пропозиції президента Трампа, щоб "розблокувати дипломатію і припинити вбивства, які щодня спричиняє російська агресія".

"Рада продовжувати співпрацю з генералом Келлогом і його командою у Вашингтоні, щоб просувати мир, закріплений для майбутніх поколінь гарантіями безпеки", - зазначила Стефанішина.

 

Теги: #співпраця #дроник #сша

