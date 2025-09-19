Інтерфакс-Україна
Події
17:26 19.09.2025

Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState

1 хв читати
Росіян відкинули біля Володимирівки, вони просуваються у трьох областях - DeepState
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки на добропільському напрямку, російські окупанти мають просування у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

“Сили Оборони України відкинули противника біля Володимирівки. Ворог просунувся поблизу Шахового, Кіндрашівки, Шандриголового, Зеленої Долини та Новоіванівки”, - йдеться у повідомленні OSINT-проєкту в телеграм у п’ятницю.

Згідно з мапами проєкту, площа звільненої Силами оборони території в районі Володимирівки збільшилася на 0,32 кв км, при цьому площа під сталим контролем російських окупантів зменшилась на 0,19 кв км.

З вечора 17 вересня станом на ранок 19 вересня окупанти збільшили площу контролю в районі Куп’янська Харківської області та Лимана Донецької області на 11,86 кв км, але при тому “сіра зона” невизначеного контролю там зменшилась на 8,82 кв км.

В районі сходження адміністративних кордонів Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей за той же час площа під сталим контролем окупантів зросла на 1,22 кв км, “сіра зона” натомість зменшилась на 0,99 кв км, що може свідчити про вичерпування потенціалу просування окупантів на цьому напрямку.

#фронт #deepstate

