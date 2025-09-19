Інтерфакс-Україна
15:34 19.09.2025

Центральне агентство управління проєктами Литви відкриває офіс в Києві

Очільник Міністерства закордонних справ (МЗС) Литви Кястутіс Будріс офіційно відкриє у Києві офіс Центрального агентства з управління литовськими проєктами, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Цей візит особливий, під час нього мій колега офіційно відкриє в Києві офіс Центрального агентства з управління проєктами Литви. Він координуватиме всі литовські проєкти з відбудови, зокрема в рамках коаліції укриттів цивільного захисту, до якого Литва нещодавно приєдналася”, - сказав він на спільної пресконференції з литовським колегою Кястутісом Будрісом у Києві в п’ятницю.

Сибіга наголосив, що Литва одна з перших країн почала реалізацію проєктів з відбудови в Україні, не чекаючи завершення війни. Вже завершено 10 проєктів, триває реалізація ще 6, зокрема йдеться про будівництво укриттів для шкіл у шести областях, що межують із зоною бойових дій.

Окремо український міністр наголосив, що Литва є одним з лідерів у відновленні української енергетики, допомога у цій сфері перевищила 83 млн євро.

Це вже пʼятий візит Кястутіса Будріса в Україну з моменту призначення главою МЗС Литви.

Теги: #київ #офіс #литва

