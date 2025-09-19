Глава МЗС Литви прибув до Києва

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про прибуття до України у пʼятницю.

"Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу", - написав він у соцмережі Х.

Будріс запевнив, що Литва підтримує Україну. "Завжди. Скрізь. До миру і перемоги", - додав міністр.