Інтерфакс-Україна
13:17 19.09.2025

Глава МЗС Литви прибув до Києва

Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс повідомив про прибуття до України у пʼятницю.

"Вітання з України! Київ стоїть міцно – вільний, хоробрий, стійкий. Незважаючи на безперервну російську агресію та смертоносні нічні атаки, українці не здаються – вони працюють, навчаються, творять, відбудовують. Їхня мужність захищає не тільки Україну, а й всю Європу", - написав він у соцмережі Х.

Будріс запевнив, що Литва підтримує Україну. "Завжди. Скрізь. До миру і перемоги", - додав міністр.

Теги: #київ #литва #візит #будріс

