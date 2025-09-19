"Епіцентр" відкриває новий ТРЦ в Обухові

Перший торговий об’єкт мережі "Епіцентр" в Обухові (Київська обл.) відкриється вже 20 вересня, повідомила пресслужба компанії.

"Відкриття нового ТРЦ “Епіцентр” у місті Обухів має велике соціальне значення для громади. Запуск об’єкта забезпечить створення близько 300 нових робочих місць, що сприятиме розвитку економіки міста та підтримці місцевих мешканців. Покупці отримають доступ до сучасної торгової інфраструктури та зручних покупок всіх можливих груп товарів під одним дахом. А місцевий бюджет завдяки роботі нового ТРЦ зможе розраховувати на додаткові надходження десятків мільйонів гривень податків щорічно”, - зазначив генеральний директор компанії "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Загальна площа триповерхового ТРЦ на вул. Київська, 27 становитиме понад 26 тис. кв. м, що дасть змогу представити всі інноваційні торгові концепти формату shop in shop, які розвиває мережа "Епіцентр". Зокрема, тут відкриється просторий продуктовий Food Market площею 1,8 тис. кв. м з власним фудкортом, де покупці зможуть не лише придбати всі необхідні продукти, а й поласувати готовими стравами різних кухонь світу.

Окрім продуктового магазину, на першому поверсі ТРЦ працюватимуть Центр Техніки (ЦЕ ТЕ), AutoMall, Аптека 100+, флора-центр "Букет" та відділи з широким асортиментом товарів для будівництва, ремонту та оздоблення осель. На другому поверсі розмістяться галерея "ДЕКО", "Центр Меблів", "Кераміка Центр", "Садовий Центр", товари для відпочинку All4Rest, "Студія світла", дитячий магазин "ЕпіК", спортивний супермаркет Intersport, зоомагазин Lapki тощо.

Пізніше в ТРЦ планується відкриття сімейного центру розваг Epiland. Він стане вже третім об’єктом для мережі в столичному регіоні після дитячих парків, запущених у Києві (в ТРЦ "Епіцентр на Полярній") та в Чабанах (Одеське шосе, 9).

Як зазначається у релізі, загальний асортимент товарів у ТРЦ налічуватиме майже 90 тис артикулів. Крім цього, працюватимуть сервіси: Ключмайстер, форматно-розкрійна дільниця, відділення банку та мережа "Мультисервіс" з послугів хімчистки та ремонту одягу і взуття.

У межах нового ТРЦ також діятиме Drive in Arena площею 1500 кв. м, куди можна буде заїхати на авто, обрати потрібні товари та одразу ж завантажити їх у машину.

У ТРЦ працюватиме парковка на 220 машиномісць з локаціями для підзарядки електрокарів від мережі Е1. В тому числі буде підземний паркінг, який під час повітряних тривог слугуватиме укриттям для понад 2 тис осіб.

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну мережа "Епіцентр" об’єднувала понад 80 ТЦ у всіх регіонах країни. Новий ТРЦ стане 72-м діючим торговим об’єктом мережі “Епіцентр” в Україні та 16-м у Київській області.

Внаслідок повномасштабного вторгнення повністю знищено вісім торгових центрів "Епіцентр". Попри суттєві втрати ритейлер не лише продовжує інвестувати в економіку, а й спрямовує значну частину своїх ресурсів на підтримку країни. З початку повномасштабного вторгнення російських військ ГК "Епіцентр" виділила на допомогу Україні понад 8 млрд грн.