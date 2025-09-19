Інтерфакс-Україна
Події
12:21 19.09.2025

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства щодо інформаційної безпеки - Мінкультури

Між Україною і Великою Британією запущено діалог стратегічного партнерства за напрямком протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"18 вересня відбулася перша координаційна зустріч за участю представників України та Великої Британії, що ознаменувала початок практичної реалізації Діалогу стратегічного партнерства між Україною та Сполученим Королівством за тематичним напрямком протидії іноземним інформаційним маніпуляціям та втручанню (FIMI)", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що участь у заході взяв заступник міністра культури Андрій Наджос, представники Foreign & Commonwealth Office (FCDO), посольства Великої Британії в України та низки українських державних органів і установ, зокрема Ради національної безпеки і оборони України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Центру протидії дезінформації, Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За результатами комунікації Мінкультури з представниками FCDO було досягнуто домовленості про проведення подальших координаційних зустрічей за участю всіх зацікавлених державних органів.

"Зустріч набуває особливої ваги у контексті ратифікації Верховною Радою України Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством, яка визначає нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці у сферах безпеки, оборони, економіки, науки, технологій та культури", - йдеться в повідомленні.

Теги: #україна #партнерство #мінкультури #велика_британія

