09:14 19.09.2025

РФ за добу завдала чергових ударів по Україні, зокрема 376 – в Запорізькій області

Упродовж доби російські війська завдали 376 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Зокрема, відбулося 5 авіаційних ударів по Гуляйполю, Воздвижівці, Червоному та Малинівці, 231 безпілотник атакував Червонодніпровку, Малокатеринівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"Три обстріли з РСЗВ завдано по території Новоандріївки, Білогірʼя та Полтавки. 137 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного", - йдеться в повідомленні у телеграм-каналі.

За добу надійшло 48 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, об’єктів інфраструктури, автомобілів, гаражів та господарчих будівель.

У Києві на кількох локаціях вночі впали уламки збитого БпЛА, зокрема на проїжджу частину в Шевченківському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо без постраждалих", - зазначив він у дописі в телеграм-каналі.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграм-каналі, у Солом’янському районі Києва сталося падіння та вибух безпілотного літального апарата.

"За попередньою інформацією, падіння й вибух БпЛА в Соломʼянському районі. Екстрені служби прямують на місце", — йдеться в повідомленні.

Через атаку ворожого безпілотника та падіння уламків у Бориспільському районі Киїіської області поранено чоловіка, повідомив у четвер очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник

"Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній", - йдеться у дописі у телеграм.

За його словами, пораненого шпиталізовано до місцевої лікарні.

Вночі російські війська вчинили масовану атаку на Павлоград Дніпропетровської області за допомогою БпЛА, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА ї Сергій Лисак у телеграм. Спалахнуло кілька пожеж, які рятувальники оперативно локалізували.

По Нікопольському району ворог застосував FPV-дрон та артилерію: "По Нікопольщині агресор застосував FPV-дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та Мирівській громаді. Минулося без жертв".

У Степногірській громаді Запорізької області 74-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російських окупантів FPV-дроном.

"Росіяни вдосвіта атакували чоловіка fpv-дроном. Стан пораненого тяжкий, ним вже опікуються медики", - інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

