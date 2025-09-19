Інтерфакс-Україна
Події
07:57 19.09.2025

Ворог атакував Павлоград і Нікопольщину безпілотниками та артилерією, виникли пожежі

Вночі російські війська здійснили масовану атаку на місто Павлоград Дніпропетровської області за допомогою безпілотних літальних апаратів, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Телеграм.

Внаслідок атаки виникло кілька пожеж, які рятувальники оперативно локалізували.

По Нікопольському району ворог застосував FPV-дрон та артилерію: "По Нікопольщині агресор застосував FPV-дрон та артилерію. Поцілив по райцентру та Мирівській громаді.

Минулося без жертв".

 

