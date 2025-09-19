Інтерфакс-Україна
Події
05:45 19.09.2025

Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

1 хв читати

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Берліні з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом, обговоривши питання безпеки в Європі та підтримки України у війні проти російської агресії.

Кличко наголосив на важливості рішучих дій Європи проти російської експансії, зазначивши, що "саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність".

Головний упор зустрічі, за словами мера, – конкретна підтримка України: "Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить 2 млн євро і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб", - зазначено в дописі, оприлюдненому у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/5325

Теги: #допомога #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:33 18.09.2025
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

21:32 17.09.2025
Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

Польський Сенат прийняв закон про допомогу громадянам України без поправок

18:30 17.09.2025
Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

Кабмін запровадив послугу з допомоги у веденні побуту для маломобільних переселенців - Свириденко

03:40 13.09.2025
Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

Сибіга подякував главі МЗС Британії за новий фінансовий пакет допомоги Україні

15:29 12.09.2025
МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

МЗС Німеччини викликає російського посла для пояснень – ЗМІ

23:20 11.09.2025
Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

Уряд виділив землю під будівництво заводу Rheinmetall з виготовлення снарядів для ЗСУ - Шмигаль

23:02 11.09.2025
Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

Макрон заявив про спрямування трьох винищувачів на захист повітряного простору Польщі

16:07 11.09.2025
Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

Зеленський: Україна готова та відкрита допомогти Польщі у боротьбі з дронами, Patriot у цьому не допоможе

09:35 09.09.2025
Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

Андріївський узвіз у вихідні зібрав близько 10 тисяч гостей але підтримка фронту виявилася мізерною

20:50 08.09.2025
Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

Єрмак провів відеодзвінок з радниками з національної безпеки Великої Британії, Німеччини, Італії та Франції

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Міністерка Нідерландів закликала українських чоловіків із роботою самостійно забезпечувати себе житлом

Окупанти втратили 207 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Навроцький може провести зустрічі з Зеленським і Трампом під час сесії Генасамблеї ООН - ЗМІ

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Соломʼянському районі столиці впав та вибухнув безпілотник - мер

В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА