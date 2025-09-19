Кличко: Німеччина виділить 2 млн євро на дрони для України та передасть вантажну техніку Києву

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся в Берліні з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Александером Добріндтом, обговоривши питання безпеки в Європі та підтримки України у війні проти російської агресії.

Кличко наголосив на важливості рішучих дій Європи проти російської експансії, зазначивши, що "саме на українському фронті вирішується майбутнє Європи, її безпека та стабільність".

Головний упор зустрічі, за словами мера, – конкретна підтримка України: "Я вдячний Александеру, який під час нашої зустрічі ухвалив рішення про те, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини виділить 2 млн євро і закупить дрони для сил оборони і безпеки України. А Києву невдовзі передасть вантажну техніку для міських служб", - зазначено в дописі, оприлюдненому у телеграм-каналі.

