Інтерфакс-Україна
Події
02:00 19.09.2025

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

1 хв читати

У Києві на кількох локаціях впали уламки збитого безпілотного літального апарата (БпЛА), зокрема на проїжджу частину в Шевченківському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо без постраждалих", - зазначив він в дописі, у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1792

Теги: #київ #наслідки #атака

