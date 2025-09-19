У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві на кількох локаціях впали уламки збитого безпілотного літального апарата (БпЛА), зокрема на проїжджу частину в Шевченківському районі, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Маємо падіння уламків збитого БпЛА попередньо на кількох локаціях. Зокрема, на проїжджу частину в Шевченківському районі. Пошкоджено тролейбусну мережу. Попередньо без постраждалих", - зазначив він в дописі, у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/1792