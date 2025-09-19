Інтерфакс-Україна
Події
01:25 19.09.2025

В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

1 хв читати

У Києві триває атака ударних безпілотників, сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив: "Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи".

У телеграм-каналі КМВА закликають жителів столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1791

https://t.me/VA_Kyiv/14368

Теги: #київ #ппо #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:00 19.09.2025
У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

У Києві уламки збитого БпЛА впали на проїжджу частину, пошкоджено тролейбусну мережу

01:36 19.09.2025
У Соломʼянському районі столиці впав та вибухнув безпілотник - мер

У Соломʼянському районі столиці впав та вибухнув безпілотник - мер

21:39 18.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

20:57 18.09.2025
Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

Інвестфорум м. Києва пройде у Берліні 12 листопада - Кличко

19:46 18.09.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

13:50 18.09.2025
СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

10:34 18.09.2025
Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Глава Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

09:53 18.09.2025
ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

19:35 17.09.2025
Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

Трьох посадовців і підрядника ДП "Ліси України" підозрюють у розтраті 4,3 млн грн

18:53 17.09.2025
Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

Кабмін проведе засідання щодо посилення ППО та оборони прифронтових регіонів - Свириденко

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

Держдепартамент США ухвалив можливий продаж Польщі ракет Javelin на $780 млн

Трамп заявив, що не може коментувати падіння російських безпілотників у Польщі

Трамп: Врегулювання війни Росія-Україна для мене найскладніше, відносини Путіна і Зеленського жахливі

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА