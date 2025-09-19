В Києві працює ППО, триває атака ударних БПЛА

У Києві триває атака ударних безпілотників, сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею.

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив: "Київ атакують ударні БпЛА. У місті лунають вибухи".

У телеграм-каналі КМВА закликають жителів столиці залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги: "Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги".

