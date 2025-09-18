Інтерфакс-Україна
Події
22:19 18.09.2025

У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

1 хв читати

На пляжі у Варвській волості Вентспілського краю в Латвії було виявлено уламок хвостової частини дрона, винесений морем.

"Сьогодні на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю знайдено винесений морем уламок хвостової частини дрона. На місце події вирушає група НЗС із нейтралізації вибухонебезпечних предметів для проведення аналізу виявленого об’єкта", – зазначили в повідомленні пресслужби Національних збройних сил.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтвердив, що уламок належить російському безпілотнику.

"Можемо підтвердити, що сьогодні з моря винесений уламок дрона є хвостовою частиною російського "пасткового" дрона "Гербера". Фахівці НЗС на місці підтвердили, що об’єкт не є вибухонебезпечним. @Latvijas_armija продовжує співпрацю з Державною поліцією", – написав він у соцмережі Х.

Джерела: https://x.com/latvijas_armija/status/1968658946308096413?s=46

https://x.com/andrisspruds/status/1968670788975767999?s=46

Теги: #дрон #латвія #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:12 18.09.2025
Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

Україна закликає відсторонити російських "нейтральних" атлетів від участі у ЧС з веслувального слалому

13:50 18.09.2025
СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

СБУ підтверджує діпстрайк дронами на 1400 км по "Газпром Нафтохім Салават" в РФ

12:41 18.09.2025
Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

12:07 18.09.2025
Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

Сили спеціальних операцій втретє уразили Волгоградський НПЗ

23:29 17.09.2025
Ворожий дрон влучив по АЗС на Полтавщині: пожежа та четверо постраждалих – ДСНС

Ворожий дрон влучив по АЗС на Полтавщині: пожежа та четверо постраждалих – ДСНС

08:51 14.09.2025
Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

Росіяни атакували селище у Пологівському районі Запорізької області, поранено 60-річного чоловіка

01:04 14.09.2025
МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

МЗС Румунії: Дії Росії неприйнятні, піднімемо це питання на Генасамблеї ООН, закликаючи дотримання санкцій

23:58 13.09.2025
Міноборони Румунії підтвердило перехоплення дрона у національному повітряному просторі

Міноборони Румунії підтвердило перехоплення дрона у національному повітряному просторі

19:04 09.09.2025
Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

Латвія виділяє EUR5 млн на ініціативу PURL щодо закупівлі американської зброї для України

11:05 24.08.2025
Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

Шмигаль та Спрудс обговорили плани оборонної співпраці та потреби української армії

ВАЖЛИВЕ

Трамп: Ситуація рухалася до Третьої світової війни, зараз це не так

Міноборони Польщі: Україна зробила епохальний стрибок у розвитку дронів, ми хочемо скористатися цими знаннями

Окупанти завдали авіаудару по Костянтинівці, загинули 5 цивільних

Понад 170 кв. км і 9 населених пунктів звільнені з початку Добропільського контрнаступу - Зеленський

В Україну повернули тіла 1000 загиблих – Коордштаб

ОСТАННЄ

Резолюція МАГАТЕ про негайну деокупацію ЗАЕС є кроком до відновлення ядерної безпеки – Міненерго

МЗС України вітає ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки на ЗАЕС

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Воздвижівку в Запорізькій області зросла до чотирьох

Умєров обговорив з Головним представником НАТО в Україні підтримку союзників та програму PURL

Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Україну обрано до керівних органів Всесвітнього поштового союзу ООН

Свириденко та директорка Світового банку обговорили шляхи підтримки України

Від початку року знешкоджено більш як 307 тис окупантів

Зеленський запросив Катар взяти участь у саміті щодо повернення українських дітей у Нью-Йорку

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА