У Латвії на пляжі було виявлено уламок російського дрона "Гербер"

На пляжі у Варвській волості Вентспілського краю в Латвії було виявлено уламок хвостової частини дрона, винесений морем.

"Сьогодні на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю знайдено винесений морем уламок хвостової частини дрона. На місце події вирушає група НЗС із нейтралізації вибухонебезпечних предметів для проведення аналізу виявленого об’єкта", – зазначили в повідомленні пресслужби Національних збройних сил.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтвердив, що уламок належить російському безпілотнику.

"Можемо підтвердити, що сьогодні з моря винесений уламок дрона є хвостовою частиною російського "пасткового" дрона "Гербера". Фахівці НЗС на місці підтвердили, що об’єкт не є вибухонебезпечним. @Latvijas_armija продовжує співпрацю з Державною поліцією", – написав він у соцмережі Х.

