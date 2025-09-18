Росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку на Запоріжжі, поранено трьох жінок

Росіяни у четвер скинули щонайменше три авіабомби на село Воздвижівка Запорізької області, поранено трьох жінок.

"росіяни скинули щонайменше три авіабомби на Воздвижівку", - написав начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

"Допомога лікарів знадобилася 88-річній, 63-річній та 29-річній жінкам", - повідомив він пізніше.

Ворожі авіабомби зруйнували будинки та господарчі споруди на кількох вулицях, також додав Федоров.