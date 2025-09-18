Інтерфакс-Україна
Події
19:46 18.09.2025

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

Через атаку ворожого безпілотника та падіння уламків у Бориспільському районі поранений чоловік, повідомив у четвер очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник

"Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній", - йдеться у дописі у Телеграмі.

За його словами, пораненого шпиталізовано до місцевої лікарні.

 

