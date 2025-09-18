19:46 18.09.2025
На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік
Через атаку ворожого безпілотника та падіння уламків у Бориспільському районі поранений чоловік, повідомив у четвер очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник
"Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній", - йдеться у дописі у Телеграмі.
За його словами, пораненого шпиталізовано до місцевої лікарні.