На Київщині внаслідок російської атаки поранений чоловік

Через атаку ворожого безпілотника та падіння уламків у Бориспільському районі поранений чоловік, повідомив у четвер очільник Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник

"Унаслідок ворожої атаки та падіння уламків збитого дрону у Бориспільському районі поранено людину. Чоловік 60 років попередньо отримав уламкове поранення поперекової ділянки спини. Стан середній", - йдеться у дописі у Телеграмі.

За його словами, пораненого шпиталізовано до місцевої лікарні.