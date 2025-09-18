Інтерфакс-Україна
Події
19:33 18.09.2025

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Віцепрем'єр-міністр і міністр оборони Ірландії Саймон Харріс (Simon Harris) у четвер підтвердив прибуття до Польщі двох конвоїв з транспортними засобами із запасів Збройних сил, які будуть передані Україні  як допомога.

"Операція "Карусель 3", очолювана Транспортним корпусом Збройних сил, забезпечила безпечне прибуття 34 автомобілів до Міжнародного координаційного центру донорів у Жешуві, Польща, в рамках внеску Ірландії до Європейського фонду миру. Окрім… транспортних засобів, конвой також перевозив три роботи-маніпулятори Reacher, які будуть передані Коаліції з розмінування… в рамках Контактної групи з питань оборони України (UDCG)", - йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

За інформацією, Ірландія передала два автомобілі Ford Transit, три автомобілі швидкої допомоги Mercedes, п'ять вантажівок Scania 8x8 DROPS, вісім мікроавтобусів Ford Transit на 15 місць, та 16 автомобілів Ford Ranger з подвійною кабіною.

Зазначається, що транспортні засоби відповідають потребам України, і їх передача буде підтверджена в Польщі Збройними силами та Силами оборони України.

Як повідомлялось у березні, уряд Ірландії схвалив додатковий пакет допомоги Україні на EUR 100 млн, які буде спрямовано на закупку нелетального військового обладнання,

 

Теги: #допомога #ірландія

