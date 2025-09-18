Мінекономіки ініціює гранти на будівництво овочесховищ

Розширити програму "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу" з щорічними витратами у розмірі 200 млн грн на будівництво овочесховищ пропонує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, яке розробило проєкт відповідної постанови Кабінету міністрів.

"Станом на початок 2025 року обсяги потужностей овочесховищ, що були знищені та/або пошкоджені, а також перебувають на тимчасово окупованих територіях становлять майже 250 тис. тонн. Обсяг недостатніх потужностей овочесховищ становить понад 340 тис. тонн", – зазначено у пояснювальній записці.

Згідно з нею, за орієнтовними оцінками експертів ринку овочевої продукції, обсяг ринкової частки у споживанні овочевої продукції (борщовий набір – картопля, капуста, цибуля, морква та буряк), реалізація якої здійснюється організовано підприємствами та фізичними особами підприємцями, становить близько 2,5-2,7 млн тонн, тоді як потужність овочесховищ, необхідна для належного зберігання вирощеного обсягу продукції, значно менша від потреби.

Мінекономіки пропонує внести зміни до постанови №738 від 2022 року, які спрямовані головним чином на надання грантів для будівництва овочесховищ, а саме для покриття витрат на матеріали, обладнання та виконані будівельні роботи. Мова про нові овочесховища місткістю від 3000 тонн одночасного зберігання овочів з кількістю створених нових робочих місць не менше 12, а у випадку більше 6000 тонн – не менше 16.

Згідно з розрахунками міністерства, потенційно можуть подати заяви на отримання гранту 2551 компанія або підприємець.