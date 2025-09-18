Росіяни повідомляють про атаку безпілотниками на комплекс "Газпрому" у місті Салават, завод горить

Нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім Салават" в російському місті Салават, що приблизно за 1500 км від кордону з Україною, атаковано безпілотниками, завод горить, повідомив очільник республіки Башкортостан (РФ) Радій Хабіров.

"Два безпілотники літакового типу атакували підприємство. (…) Охорона підприємства відкривала вогонь на ураження. Ступінь пошкоджень з'ясовуємо. Зараз ліквідовуємо пожежу, всі служби на місці", - написав Хабіров у телеграм-каналі у четвер.