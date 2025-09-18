Інтерфакс-Україна
Події
10:32 18.09.2025

Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

2 хв читати
Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Українська компанія AII Systems представила штучно-інтелектуальну платформу для автоматизованого керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC), яка дозволяє комерційним будівлям зменшити енергоспоживання на 10-20% без додаткових капітальних витрат, повідомила пресслужба компанії.

"Енергоефективність стає визначальним чинником конкурентоспроможності у сфері комерційної нерухомості. Бізнес потребує інструментів, які роблять споживання прогнозованим і прозорим. Саме таку можливість дає наша AI-платформа", — повідомив CEO та власник AII Systems Ярослав Смолко.

За його словами, AI-платформа інтегрується з наявними системами керування та аналізує дані сенсорів, погодні умови й рівень відвідуваності будівлі. Алгоритми прогнозують навантаження й у режимі реального часу оптимізують роботу обладнання. Контроль результатів здійснюється через KPI-дашборди: споживання енергії; COP; рівень CO₂; показники комфорту тощо.

За оцінками International Energy Agency, у комерційних будівлях HVAC-системи споживають до 40% електроенергії. Подібні технології вже активно застосовуються у ЄС та США, де забезпечують економію на рівні 10-25%.

Смолко зазначив, що навіть 10% економії дасть значний фінансовий ефект, особливо для мережевих об’єктів. В Україні система від AII Systems уже проходить тестування на двох комерційних об’єктах, про ефективність її повідомлять найближчим часом.

AII Systems — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці рішень для енергоефективного керування будівлями. Власник платформи "Aii systems" - ТОВ "Компанія Сіайті" (38799735). Згідно даним опендатабот, дохід компанії за 2024 рік склав 8,3 млн грн, що в 1,8 раза більше, ніж за 2023 рік, чистий прибуток 171,9 тис. грн проти 6,2 тис. за 2023 рік.

Теги: #aii_systems #hvac #енергетика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:53 16.09.2025
Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

Кабмін виділив 630 млн грн на захист підстанцій "Запоріжжяобленерго" - Свириденко

17:19 10.09.2025
НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

НКРЕКП здійснює попереднє дослідження щодо можливих зловживань на оптовому енергоринку у серпні-вересні 2025р.

18:58 09.09.2025
Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

Eurocape Lviv планує побудувати ВЕС 100 МВт у Львівській області - директор

11:02 09.09.2025
1,3 ГВт ВЕС окуповано РФ, ще 40 МВт знищено чи пошкоджено - представник ОП

1,3 ГВт ВЕС окуповано РФ, ще 40 МВт знищено чи пошкоджено - представник ОП

19:42 08.09.2025
Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

18:54 05.09.2025
Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

Фіцо заперечив, що обговорював з Путіним у Китаї енергетичну блокаду України

18:22 05.09.2025
Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

Україна готова забезпечувати енергостабільність Словаччини – Зеленський

18:10 05.09.2025
Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

Ситуація з падінням цін на енергоринку 1-5 вересня адекватна сезонним факторам – ексміністерка енергетики

14:39 03.09.2025
Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

Укргазбанк надав TBF Group EUR5 млн на енергоефективні проєкти

16:32 02.09.2025
ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ЦПД: Путін готує інформаційне алібі і бреше щодо ударів по українській енергетиці

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Окупанти за добу втратили 930 осіб та 122 од. спецтехніки

Ракети для Patriot і Himars будуть у перших двох пакетах PURL – Зеленський

Команди Зеленського і Трампа працюють над тим, щоб їх зустріч відбулася наступного тижня

В РФ є великий суспільний резонанс через українські операції – Зеленський

ОСТАННЄ

Президент підписав закон про військового омбудсмана

Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією

Міністерства України та Польщі підпишуть угоду про співпрацю та про набуття навичок керування дронами - Косіняк-Камиш

Голова Міноборони Польщі прибув до Києва, обговорюватиме військову співпрацю

Focus Estate Fund придбав торговий парк в Італії

Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Правоохоронці оголосили в розшук ексдепутата Іванющенка, підозрюваного у заволодінні 18 га землі під Києвом

ППО знешкодила вночі 48 з 75 ворожих дронів, зафіксовані влучання в 6 локаціях

Учасники спецсесії ЄВІ отримали результати в персональних кабінетах - УЦОЯО

Дві пожежі виникли в Київській області внаслідок атаки російських дронів, без постраждалих – обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА