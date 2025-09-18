Українська AI-платформа дозволяє комерційним будівлям знизити енергоспоживання до 20%

Українська компанія AII Systems представила штучно-інтелектуальну платформу для автоматизованого керування системами опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC), яка дозволяє комерційним будівлям зменшити енергоспоживання на 10-20% без додаткових капітальних витрат, повідомила пресслужба компанії.

"Енергоефективність стає визначальним чинником конкурентоспроможності у сфері комерційної нерухомості. Бізнес потребує інструментів, які роблять споживання прогнозованим і прозорим. Саме таку можливість дає наша AI-платформа", — повідомив CEO та власник AII Systems Ярослав Смолко.

За його словами, AI-платформа інтегрується з наявними системами керування та аналізує дані сенсорів, погодні умови й рівень відвідуваності будівлі. Алгоритми прогнозують навантаження й у режимі реального часу оптимізують роботу обладнання. Контроль результатів здійснюється через KPI-дашборди: споживання енергії; COP; рівень CO₂; показники комфорту тощо.

За оцінками International Energy Agency, у комерційних будівлях HVAC-системи споживають до 40% електроенергії. Подібні технології вже активно застосовуються у ЄС та США, де забезпечують економію на рівні 10-25%.

Смолко зазначив, що навіть 10% економії дасть значний фінансовий ефект, особливо для мережевих об’єктів. В Україні система від AII Systems уже проходить тестування на двох комерційних об’єктах, про ефективність її повідомлять найближчим часом.

AII Systems — українська технологічна компанія, що спеціалізується на розробці рішень для енергоефективного керування будівлями. Власник платформи "Aii systems" - ТОВ "Компанія Сіайті" (38799735). Згідно даним опендатабот, дохід компанії за 2024 рік склав 8,3 млн грн, що в 1,8 раза більше, ніж за 2023 рік, чистий прибуток 171,9 тис. грн проти 6,2 тис. за 2023 рік.