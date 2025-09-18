Росіяни атакували підрозділ ДСНС в Ніжині, один рятувальник загинув, двоє поранені – обладміністрація

Фото: https://t.me/chernigivskaODA/

Один рятувальник загинув, ще два отримали травми внаслідок атаки російськими окупантами міста Ніжин Чернігівської області із застосуванням БПлА в четвер, 17 вересня, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) Вʼячеслав Чаус.

"Безпілотниками - "шахедами" і "геранями" - вдарив по одному із підрозділів ДСНС. Цинічно і жорстоко: у день рятівника - по рятувальниках. На жаль, 45-річний надзвичайник загинув від отриманих травм. Мої співчуття рідним і колегам", - написав Чаус в телеграм-каналі.

Крім того, 36-річний рятувальник зазнав поранень. Зараз він перебуває під наглядом лікарів у столичному шпиталі. Ще один рятівник - у травматологічному відділенні. Постраждалому - 31 рік.

Окрім Ніжина, в результаті російських обстрілів постраждало фермерське господарство Новгород-Сіверському районі. В результаті обстрілу із ствольної артилерії було пошкоджене зерносховище і складське приміщення.

У Корюківському районі Чернігівської області через атаку БпЛА сталася пожежа лісового масиву - займання ліквідували.

Усього за минулу добу агресор 22 рази обстріляв територію області: було зафіксовано 48 приходів у 14 населених пунктах області.

Як повідомлялося, 14 вересня в результаті удару БПЛА по Ніжину були знищені нафтобаза та автозаправна станція. Під час ліквідації наслідків обстрілу постраждали четверо рятувальників, троє з них – в результаті удару росіян.